В Тюменской области в ДТП пострадали пять человек

ТЮМЕНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на объездной дороге в Тюменской области. Пострадали пять человек, среди которых четверо детей, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, сегодня в 15:25 на 34-м км автодороги Обход города Тюмени (между Тобольским и Велижанским трактом) съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Volkswagen Sharan. В результате ДТП получили различные травмы пять человек-пассажиров, в том числе четверо детей - три мальчика шести, девяти, 13 лет и двухлетняя девочка, а также их 33-летняя мама. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.