Леноблсуд заочно вынес приговор мужчине, который заказал убийство ректора вуза в 2012 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Ленинградский областной суд заочно приговорил к 18 годам колонии Василия Соловьева, признав его заказчиком убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова в 2012 году, сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области.

Соловьев является бывшим проректором данного вуза. "Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Василия Соловьева к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

В ведомстве отметили, что приговор постановлен заочно. Как установил суд, Соловьев решил убить Васильева после того, как последнего назначили на должность ректора и он выявил факты отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих университету, а также причинения различными организациями, подконтрольных Соловьеву, материального ущерба, и обратился в правоохранительные органы и суд.

Покушение на 61-летнего Викторова было совершено в сентябре 2012 года. Ректор вместе с женой, Еленой Викторовой, вышел из служебной машины у своего дома в Ягодном переулке в городе Всеволожске. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Викторова. Глава вуза скончался на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями.

Соловьев не явился на оглашения вердикта присяжных в суд и был объявлен в розыск.