Ураган "Грейс" оставил без электричества почти 150 тыс. пользователей на юге Мексики

МЕХИКО, 19 августа. /ТАСС/. Ураган первой категории "Грейс", обрушившийся в четверг на полуостров Юкатан на юго-востоке Мексики, оставил без энергоснабжения почти 150 тыс. пользователей. Об этом сообщил в своем Twitter губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес.

"Федеральная комиссия по электричеству в настоящее время докладывает, что в Канкуне без электричества остались 84 тыс. пользователей, а в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на Косумеле - 65 тыс., - говорится в записи. - Ремонтные работы начнутся сразу же, как позволит ситуация с погодой". Сведений о погибших или пострадавших среди населения не поступало.

В настоящее время "Грейс" продолжает движение на запад над Юкатаном. Скорость ветра в пределах циклона составляет 33,3 м/с с порывами до 39 м/с. Ожидается, что в ближайшие сутки на территории штатов Кампече, Кинтана-Роо и Юкатан выпадет от 150 до 240 мм осадков.