Полицейский в Москве получил пять лет колонии за обещание закрыть дело

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Суд приговорил сотрудника следственного департамента МВД РФ Игоря Романова к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Вместе с подельниками он получил $310 тыс. от коммерсанта, которому обещал поспособствовать в закрытии уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего теперь уже бывшего заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления следственного департамента МВД России Игоря Романова и 54-летнего сотрудника коммерческой организации Дмитрия Силонова. <…> Суд приговорил Романова к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Силонов получил пять с половиной лет лишения свободы.

Романов и Силонов с еще одним соучастником, которого уже осудили на два года, получили от бизнесмена $310 тыс., составлявших на момент преступления 19 млн рублей. Эти деньги якобы нужны были для прекращения уголовного дела, возбужденного кемеровскими полицейскими в отношении коммерсанта за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В действительности влиять на следствие они не собирались и не могли, а деньги хотели присвоить. В дальнейшем Силонов с сообщником получили от другого потерпевшего якобы за прекращение того же уголовного дела $20 тыс., являющихся частью от общей требуемой суммы в $1 млн. Однако при получении денег их задержали правоохранители.

Сообщник получил два года колонии за мошенничество и покушение на мошенничество. По тем же составам преступлений теперь осуждены Силонов и Романов. Приговор в законную силу еще не вступил.