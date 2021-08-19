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СМИ: в ОАЭ задержали одного из самых разыскиваемых боссов мафии "Каморра"

Раффаэле Империале занимался, в частности, организацией поставок наркотических веществ из Южной Америки в Европу, отмечает агентство ANSA

РИМ, 19 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Дубае одного из влиятельных боссов неаполитанской мафии "Каморра" Раффаэле Империале. Как отмечает в четверг агентство ANSA, он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.

Отмечается, что 46-летний мафиозо был задержан 4 августа, расследование координировала прокуратура Неаполя. Как указывает агентство, Империале занимался, в частности, организацией поставок наркотических веществ из Южной Америки в Европу.

"Каморра" из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано "Гоморра", в которой автор рассказал, что члены "Каморры" контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных.

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