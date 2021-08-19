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Лесные пожары в России

Под Саратовом тушат природный пожар на площади 2 тыс. кв. метров

Угроза для населенных пунктов отсутствует

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Пожар на территории заброшенного плодопитомника произошел в Ершовском районе Саратовской области. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале в четверг.

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"На территории Ершовского района ликвидируют возгорание заброшенного плодопитомника. На данный момент наблюдаются три очага активного горения, <…> заметно сильное задымление. Всего пожаром пройдено 2 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сгорело единственное строение в 15 кв. м на территории не действующей пилорамы. На месте работают 64 человека личного состава пожарной службы и областной службы спасения, задействовано 17 единиц техники.

"Скорость ветра не превышает 3м/с, поэтому опасений по дальнейшему распространению огня нет. Ситуация взята под особый контроль. Угроза для населенных пунктов отсутствует", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСаратовская область
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