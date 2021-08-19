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Таможенники на границе России в Ленобласти нашли в грузовике из Польши 290 кг гашиша

Стоимость обнаруженной партии наркотика оценивается более чем в 230 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники таможни и ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию на границе с Евросоюзом в Ленинградской области 290 кг гашиша, которые нашли в грузовике из Польши. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении.

"Масса наркотика составила 290 кг, что в соответствии с законодательством Российской Федерации является особо крупным размером и составляет более полумиллиона разовых доз. Стоимость задержанной партии оценивается более чем в 230 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наркотик в брикетах обнаружили в четверг в тайнике в фуре, которая ехала из Польши и пересекала границу России в Ивангороде. "Согласно товаросопроводительным документам, в автомобиле перевозились пластиковые крышки польского производства. В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что в топливном баке грузовика оборудован тайник. Внутри тайника таможенники обнаружили 34 брикета", - отметили в таможенном управлении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков.

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РоссияПольшаСанкт-ПетербургЛенинградская область
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