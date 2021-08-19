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AP: полиция проводит проверку после сообщений о минировании у библиотеки Конгресса США

Правоохранительные органы эвакуируют людей, отмечает агентство
Здание библиотеки Конгресса США Alexey Rotanov/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание библиотеки Конгресса США
© Alexey Rotanov/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 19 августа. Полиция проверяет сообщения о минировании грузовика возле библиотеки Конгресса США. Об этом в четверг сообщило агентство AP со ссылкой на источники.

По его данным, правоохранительные органы эвакуируют людей. Полиция выясняет, был ли обнаруженный предмет взрывным устройством.

"Проводится активное расследование угрозы взрыва", - указано в сообщении, опубликованном в Twitter полиции Капитолия. Она призвала население избегать района рядом с библиотекой Конгресса.

Уточняется, что здание находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия. Подробности инцидента не приводятся.

В январе незадолго до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена угроза взрыва была объявлена в расположенном в центре Вашингтона здании Верховного суда. Эвакуация тогда не проводилась.

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