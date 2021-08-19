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Крушение Ил-112В в Подмосковье

Черные ящики разбившегося в Подмосковье Ил-112В расшифровали

Информация не подлежит разглашению, отметил собеседник агентства
Место катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, 17 августа 2021 года Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Место катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, 17 августа 2021 года
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты расшифровали два бортовых самописца военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

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"Параметрический и речевой самописцы расшифрованы, информация разглашению не подлежит", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что оба черных ящика обгорели и были повреждены, но специалистам удалось считать информацию в спецлаборатории.

Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

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