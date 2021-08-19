Пожар в неэксплуатируемом здании на северо-востоке Москвы потушили

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорании в предназначенном к сносу здании на Полярной улице в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Происходит возгорание строительных конструкций и бочек с остатками ГСМ в здании, предназначенном под снос, на площади 150 кв. метров. Принятыми мерами в 17:24 возгорание локализовано, в 17:29 - потушено", - сказали в ведомстве.

Из-за особенностей возгорания и здания пожарные были выведены из него и работают соблюдением техники безопасности. Сил и средств на тушении достаточно, отметили в МЧС. Пострадавших нет.