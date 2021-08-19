Суд Москвы не стал рассматривать жалобу на арест обвиняемого в госизмене ученого Куранова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отказался рассматривать жалобу на арест генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"Жалоба на избрание меры пресечения Куранову была возвращена лицу, ее подавшему, поскольку ее подал адвокат, который не допущен к этому делу", - сказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что сам Куранов жалобу на свой арест не подавал.

Ранее сообщалось, что апелляционная жалоба в интересах Куранова на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу поступила в суд.

Лефортовский суд 12 августа отправил подозреваемого в госизмене Куранова под стражу до 9 октября.

Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, до задержания следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге и сопроводили его в Москву для избрания меры пресечения. По данным собеседника агентства, Куранов подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. ФСБ пока не предъявила ему официальных обвинений

Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (был уволен из вуза в 2016 году), генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (ХК "Ленинец"). Он занимался научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.