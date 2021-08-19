СК намерен изъять дело о ДТП в Калмыкии из полиции для дальнейшего расследования

ЭЛИСТА, 19 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия ходатайствует о передаче материалов дела о ДТП, где погибли пять человек, для дальнейшего расследования органами СК РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

В четверг утром в районе села Вознесеновка Целинного района водитель легкового автомобиля Nissan Almera во время обгона совершил лобовое столкновение с двигавшемся во встречном направлении "Камазом". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan и четыре пассажира, в том числе трое детей, погибли на месте.

"В связи с повышенным общественным резонансом следственное управление Следственного комитета России по Республике Калмыкия ходатайствует перед прокурором республики о передаче в свое производство для дальнейшего расследования уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли пять человек. Уголовное дело было возбуждено органами МВД по ч. 5 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выезжали следователи отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия, а также руководитель отдела криминалистики регионального следственного управления.