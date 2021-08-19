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В Кировской области остались без света из-за непогоды жители 21 населенного пункта

Отключения электроэнергии произошли в Мурашинском районе региона, аварию ликвидируют семь бригад в составе 29 человек

КИРОВ, 19 августа. /ТАСС/. Жители 21 населенного пункта Мурашинского района Кировской области остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в четверг сообщает региональное ГУ МЧС.

"19 августа в Мурашинском районе в результате неблагоприятных метеорологических явлений произошло нарушение электроснабжения в 21 населенном пункте", - говорится в сообщении.

Аварию устраняют семь бригад в составе 29 человек, семь единиц техники.

Ранее в Кировской области объявили метеопредупреждение о сильном ливне и граде, а также шквалистом ветре до 25 м/ c.

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