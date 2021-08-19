Суд в КБР арестовал водителя, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

ТАСС, 19 августа. Суд арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, спровоцировавшего ДТП, жертвами которого стали три человека и еще несколько пострадали. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), он ранее был задержан.

Во вторник днем в Баксанском районе КБР на автодороге Прохладный - Эльбрус в зоне, где проводились дорожные работы, столкнулись три автомашины, в том числе рейсовый микроавтобус "Газель". Жертвами автоаварии стали три человека и еще семеро получили ранения. В ГИБДД МВД России сообщили, что причиной аварии стало попутное столкновение легкового автомобиля "Тойота Камри" с микроавтобусом, который после этого опрокинулся и столкнулся с грейдером.

По данным регионального Минздрава, в больнице остаются четверо пострадавших в ДТП, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.