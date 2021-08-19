Во Владимире экс-руководителя госучреждения осудили на три года за взятки

ВЛАДИМИР, 19 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 12,3 млн рублей бывшего директора госучреждения "Облстройзаказчик" за злоупотребление полномочиями и взятки при строительстве психоневрологического интерната и школы во Владимирской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в прокуратуре Владимирской области.

"Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор 43-летнему местному жителю Б. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, а также получение взятки за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере"). <…> Суд назначил Б. наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Бывшему руководителю также запрещено в течение четырех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях. Приговор в законную силу не вступил.

По данным следственного управления СК РФ по Владимирской области, с июня по сентябрь 2018 года директор бюджетного учреждения получил от генерального директора московской строительной фирмы-подрядчика взятку 4 млн рублей за беспрепятственную приемку школы на 1000 мест в Собинском районе стоимостью более 647 млн рублей. Он также допустил попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта.

Кроме того, в декабре 2018 года обвиняемый, достоверно зная, что в рамках исполнения государственного контракта для нужд Арбузовского психоневрологического интерната поставка и монтаж оборудования выполнены не в полном объеме, подписал акты их приема без фактической проверки. Противоправные действия должностного лица причинили ГБУ ВО "Облстройзаказчик" ущерб на сумму около 3,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела велось СК РФ во взаимодействии с региональным УФСБ.