Мосгорсуд 15 сентября рассмотрит жалобу рэпера Гулиева на приговор по делу о ДТП

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 15 сентября рассмотрение апелляционной жалобы рэпера Эльмина Гулиева на приговор Хамовнического суда Москвы по уголовному делу об аварии на Остоженке.

Согласно базе данных суда, жалоба была подана еще 11 мая. Первое заседание по ней назначено на 09:30 мск 15 сентября.

Хамовнический суд 15 апреля приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал 637 тыс. рублей компенсации морального и материального вреда по иску одной потерпевшей и еще почти 696 тыс. рублей - по иску другого. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым, также он заявил о готовности полностью выплатить компенсацию.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. В аварии виновен водитель Infiniti - 27-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода. Гулиев обвинялся по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения"), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды).