В Иванове СК возбудил дело против директора "ТрансМеталла" из-за неуплаты налога

ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против руководства компании "ТрансМеталл", которая является одним из крупнейших поставщиков швейного оборудования, из-за неуплаты налога в размере 67 млн рублей. Об этом в четверг сообщил СК по региону.

"В период с января 2017 года по декабрь 2019-го генеральный директор ООО "ТрансМеталл" внес в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации ложные сведения, которые представил в ИФНС России по городу Иваново, что повлекло занижение налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль организации. В результате его преступных действий общая сумма неисчисленного и неуплаченного компанией НДС и налога на прибыль составила чуть больше 67 млн рублей", - сообщает СК.

В отношении генерального директора компании было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Компания "ТрансМеталл" является одним из крупнейших поставщиков промышленного швейного оборудования и запчастей на территории России и стран ближнего зарубежья, была создана в Иванове в 1996 году. Работает с ведущими брендами Европы, Японии и Китая.