Мосгорсуд признал законным приговор американцу Спектору

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор уроженцу России, гражданину США Джину Спектору, который осужден на четыре года колонии по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"Приговор Останкинского районного суда города Москвы от 17 июня 2021 года по делу Спектора оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сказал он.

Спектор Джин Мирон признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке в особо крупном размере"). Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. До недавнего времени он занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром".

По делу также проходит бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева. Спектор, запатентовавший в России лекарство от онкозаболеваний, обвиняется в посредничестве при передаче взяток Алексеевой. Басманный суд Москвы арестовал ранее обоих. Кроме того, обвиняемым по делу является советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко.

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.