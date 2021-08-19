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В Крымском районе на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

Он будет действовать с 19 по 24 августа

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе Краснодарского края по 24 августа в связи с возможным подъемом уровня рек, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

"В Крымском районе введен режим повышенной готовности с 19 по 24 августа. Это связано с прогнозируемыми осадками. Возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что состояние водных объектов в районе мониторят круглосуточно, при необходимости будут включать сирены оповещения населения.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

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