Суд в Крыму отправил на лечение жителя Симферополя, убившего семилетнего сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Верховный Суд Крыма отправил на принудительное лечение в психиатрическом стационаре жителя Симферополя, обвиняемого в убийстве своего семилетнего сына, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры республики.

"Постановлением Верховного суда Республики Крым 32-летний житель г. Симферополя освобожден от уголовной ответственности за совершение им общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). В отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Следственный комитет в феврале возбудил уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка в Симферополе, по подозрению в совершении этого преступления был задержан его отец. По данным следствия, 9 февраля днем мужчина забрал ребенка из школы, привел в квартиру дома на ул. Дмитрия Ульянова и совершил в отношении мальчика преступление. Также будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством.