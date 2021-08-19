Жителя Адыгеи подозревают в участии в экстремистской организации

МАЙКОП, 19 августа. /ТАСС/. Житель Республики Адыгея подозревается в формировании в регионе ячейки международного общественного движения "Арестантское уголовное единство". Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по республике.

"УФСБ России по Республике Адыгея пресечена преступная деятельность жителя Адыгеи, причастного к формированию в регионе ячейки международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" ("АУЕ", запрещено в РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что силовиками установлено, что мужчина активно участвовал в деятельности экстремистской организации. В ходе общения с жителями республики он высказывался в поддержку движения и демонстрировал свою приверженность к нему, отрицал общепринятые моральные принципы и главенствующую роль права, пропагандировал идеологию насилия как способ достижения цели и вражду по отношению к представителям органов власти.

"В отношении фигуранта по материалам УФСБ <..> СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") по факту его участия в деятельности экстремистской организации. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе.