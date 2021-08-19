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Сель сошел на дорогу в Абинском районе Кубани

В результате инцидента никто не пострадал

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Сель сошел на дорогу Абинск - Шапсугская в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета в четверг.

"Да, такой инцидент есть на дороге Абинск - Шапсугская. На месте работают дорожники и спасатели. Без пострадавших. Последствия устраняются", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, исчез, на территории региона в ближайшие трое суток будут проходить фронтальные разделы, ожидаются сильные дожди с грозой, возможен град.

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