{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На Таймс-сквер в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет

Полиция выставила оцепление с 45-й по 47-ю улицы
© REUTERS/Andrew Kelly

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Полиция провела в четверг эвакуацию людей с центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер из-за подозрительного предмета. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, около 12:30 по местному времени (19:30 мск), предположительно, велосипедист бросил металлический контейнер у красных ступеней - центральной части площади. Правоохранители выставили оцепление с 45-й по 47-ю улицы и работают на месте.

В настоящее время центр Вашингтона также оцеплен, из-за сообщений о том, что в районе Библиотеки Конгресса США якобы может находиться заминированная машина. Полиция уже эвакуировала людей из близлежащих домов и ведет переговоры с водителем автомобиля, который утверждает, что транспортное средство заминировано. Мотивы мужчины пока неизвестны, на месте находятся сотрудники ФБР.

Теги
США
Лесные пожары в России
Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки
По данным регионального управления МЧС, постройки, предположительно, принадлежали пилораме. Спасатели стараются спасти жилые здания
Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки
Читать полностью