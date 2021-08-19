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Лесные пожары в России
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Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки

По данным регионального управления МЧС, постройки, предположительно, принадлежали пилораме. Спасатели стараются спасти жилые здания
© Иван Никифоров/ТАСС, архив

ТАСС, 19 августа. Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки в поселке Студенка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики.

"Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять. Информация о пострадавших уточняется", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, горят две постройки. Пожар, как добавили в пресс-службе, стремительно распространяется, его площадь уточняется.

"Там лесной пожар сложно потушить, потому что есть остатки леса с 2010 года: поваленные деревья, маленькая поросоль, то есть технике очень сложно проехать в такие места", - пояснили в управлении.

Лесной пожар ранее начался в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Сообщалось, что огонь распространяется в сторону населенного пункта Сосновый бор на расстоянии 3 км. Посетители и персонал санатория "Сосновый бор" в Медведевском районе Марий Эл были эвакуированы из-за угрозы распространения лесного пожара. Позже в ГУ МЧС уточнили, что угрозы населенному пункту Сосновый бор нет.

Пресс-служба Минприроды республики сообщала, что особый противопожарный режим в республике продлен до 29 августа.

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