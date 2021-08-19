В пригороде Воронежа ликвидировали ландшафтные пожары

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали на окраинах Воронежа ландшафтные пожары, которые возникли в четверг, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС Сергей Хренов.

"В районе Шилово - ликвидация в 19:16 мск, в Подгорном - в 18:20 мск", - сообщил он.

В четверг в пригороде Воронежа были зафиксированы два ландшафтных пожара: за улицей Теплоэнергетиков в поселке Шилово загорелся камыш в болотистой местности в овраге на площади около 2 га и за улицей Независимости в селе Подгорном загорелась сухая трава с кустарником на площади примерно 3 га. Еще два небольших возгорания травы отмечались возле поселка Солнечный на площади 1 га и у кладбища в Подгорном на площади 0,5 га, все они также ликвидированы.

В Воронежской области на 19 августа было объявлено штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур, в Воронеже днем было 36 градусов, что стало рекордом по жаре с 2008 года.