Полиция сняла оцепление с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Оставленный в четверг неизвестным подозрительный предмет на центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер не представляет угрозы, оцепление снято. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Площадь открыта, все чисто", - подтвердил агентству сотрудник правоохранительных органов на месте.

Как рассказал ТАСС один из очевидцев, паники не было, люди проявляли любопытство. "Подошли спецподразделения с собаками. Все интересовались, что происходит, фотографировали. Один полицейский заявил, что ситуация очень серьезная", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на площади вновь появились люди, прилегающие кафе открыли летние террасы. Движение транспорта восстановлено, на месте находятся лишь несколько полицейских автомобилей. На проверку подозрительного металлического контейнера у стражей порядка ушло около часа.

Инцидент в Нью-Йорке произошел на фоне событий в центральной части Вашингтона, которая в настоящее время оцеплена из-за сообщений о том, что в районе Библиотеки Конгресса США может находиться заминированный автомобиль. Полиция эвакуировала людей из близлежащих домов и ведет переговоры с водителем авто, который утверждает, что транспортное средство заминировано. Мотивы мужчины неизвестны, на месте происшествия находятся сотрудники ФБР.