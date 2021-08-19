Природный пожар в Саратовской области локализовали на площади 2 тыс. кв. м

ТАСС, 19 августа. Пожар, возникший в четверг на территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе Саратовской области, локализован на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Объявлена] локализация на площади 2 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Сигнал о возгорании травы на территории заброшенных садов поступил в 10:05 по местному времени (9:05 мск). Горела трава и посадки отдельными очагами, кроме того, как сообщалось ранее, сгорело здание на территории недействующей пилорамы. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствовала. Как отметили в ГУ МЧС, силами администрации была проведена опашка территории.