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Лесные пожары в России

Природный пожар в Саратовской области локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Возгорание возникло на территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе

ТАСС, 19 августа. Пожар, возникший в четверг на территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе Саратовской области, локализован на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Объявлена] локализация на площади 2 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Сигнал о возгорании травы на территории заброшенных садов поступил в 10:05 по местному времени (9:05 мск). Горела трава и посадки отдельными очагами, кроме того, как сообщалось ранее, сгорело здание на территории недействующей пилорамы. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствовала. Как отметили в ГУ МЧС, силами администрации была проведена опашка территории.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСаратовская область
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