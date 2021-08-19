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Четыре полицейских пострадали в перестрелке в Альбукерке

Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения в четверг в результате перестрелки с преступниками в городе Альбукерк (штат Нью-Мексико). Как сообщила полиция города, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

"Первый полицейский получил огнестрельное ранение в грудь, он сейчас в критическом состоянии, его оперируют <...>. Второй был ранен в руку, им также занимаются хирурги. Третьему сотруднику полиции пуля попала в бронежилет, который спас ему жизнь. Четвертый был ранен осколками", - сказал представитель полиции в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась в Twitter правоохранительных органов.

Инцидент произошел в четверг утром, после того как полиция получила сообщение об ограблении в восточной части города. Один подозреваемый был задержан, второму удалось скрыться с места происшествия.

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