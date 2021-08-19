Житель Свердловской области случайно застрелил знакомого на охоте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели мужчины на охоте в Свердловской области. Как сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по версии следствия, местный предприниматель застрелил своего знакомого, целясь в утку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Как полагает следствие, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевшему причинено огнестрельное дробовое ранение, от которого он скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел на охоте в лесном массиве, расположенном недалеко от поселка Красный в городе Верхняя Пышма.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, при каких обстоятельствах произошло ЧП. Он уточнил, что ружье было официально зарегистрировано. Погибший получил ранение в шею.