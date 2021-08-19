В Нижегородской области 19 человек покинули дачи из-за угрозы перехода огня из Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Дачи в населенном пункте Стеклянный Нижегородской области из-за угрозы распространения огня с территории Мордовского природного заповедника покинули 19 человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"19 августа из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Мордовия поступило сообщение об угрозе перехода огня на территорию населенного пункта Стеклянный городского округа Первомайск. В данном поселке нет постоянно проживающих жителей. Населенный пункт используется под дачи. В настоящее время все 19 человек самостоятельно покинули свои дачи", - отмечается в сообщении.

Сейчас на месте проводится наращивание сил, чтобы не допустить распространение огня. Работают 65 человек и 22 единицы техники.

По данным пресс-службы Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в Сарове Нижегородской области, низовой огонь распространяется за периметром города в сторону Дивеевского городского округа, напротив деревни Беленки. Его тушат пожарные расчеты, сотрудники Росгвардии, РФЯЦ-ВНИИЭФ и муниципалитета.

Как отметили в пресс-службе, пожар на территории Мордовского заповедника произошел из-за возгорания тлеющего торфяника, находившегося в труднодоступном месте. Установившаяся в регионе жаркая погода и сильный ветер способствовали появлению нескольких точек горения.

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га.