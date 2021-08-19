Лесной пожар у поселка Студенка в Марий Эл локализовали

ТАСС, 19 августа. Спасатели локализовали лесной пожар рядом с поселком Студенка в Марий Эл, сообщили ТАСС в ГУ МЧС республики.

"Локализация [объявлена]. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Из-за лесного пожара в поселке сгорели здания пилорамы и баня. Эвакуированы 26 человек.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый Бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка.