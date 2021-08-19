Уголовное дело завели в КБР после падения ребенка и бабушки с кресла канатной дороги

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии (КБР) после падения ребенка и бабушки с кресла канатной дороги в парковой зоне Нальчика. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя")", - говорится в сообщении.

Как поясняют следователи, 5 августа женщина приобрела для себя и внука 2010 года рождения билет для экскурсионной поездки на канатно-кресельной дороге, расположенной на горе Малая Кизиловка. Машинист-оператор не разрешил мальчику сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени. "На непрерывно движущейся канатно-кресельной дороге, женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги мальчик и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции",- добавили в ведомстве.

"Перевозка пассажиров канатной дороги была осуществлена в нарушение правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров, гражданам был причинен вред здоровью различной степени тяжести", - подчеркнули в СК, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.