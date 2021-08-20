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МВД зафиксировало замедление темпов роста IT-преступлений

Две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены онлайн
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Количество IT-преступлений в России начало снижаться с начала года: прирост за первые три месяца 2021 года составлявший 33,7% за семь месяцев 2021 года сократился до 15,7%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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"Отмечается замедление темпов прироста количества зарегистрированных IT-преступлений. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%. Две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием сети Интернет", - говорится в статистических данных за семь месяцев.

Также в МВД отметили, что отмечается сокращение общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство.

"В сфере семейно-бытовых отношений зафиксировано на 7% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 7,5% - средней тяжести и на 3,6% - легкого вреда здоровью", - отметили в ведомстве.

Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, также сократилось на 18,3%, на 7,1% - гражданами в состоянии алкогольного опьянения и на 8,4% - в состоянии наркотического опьянения. "Это во многом результат профилактической работы, которая ведется участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних", - заключили в ведомстве.

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