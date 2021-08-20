За сутки в России ликвидировали 65 лесных пожаров на площади более 162 тыс. га

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади более 162 тыс. га, продолжается ликвидация возгораний на площади более 1,5 млн га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 162 111 га. На 00:00 мск 20 августа на территории Российской Федерации действовало 128 лесных пожаров на площади 1 537 338 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 36 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 390 151 га, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы". В Иркутской области зафиксировано 17 пожаров на площади 105 806 га, на Чукотке - пожар площадью 13 160 га. Также лесные пожары действуют и в других регионах РФ.

На тушении задействовано 7 005 человек, 1 283 единицы техники, 27 воздушных судов, еще 55 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шесть субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 59 субъектах РФ.