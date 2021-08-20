Жители двух населенных пунктов на Сахалине остались без воды из-за порыва на сетях

ТАСС, 20 августа. Коммунальные службы устраняют порыв на магистральном водоводе в городе Углегорске Сахалинской области, из-за которого произошло аварийное отключение воды в домах жителей Углегорска и Ольховки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства ЖКХ по региону.

"В Углегорске произошел порыв на магистральном водопроводе. В связи с этим произведено аварийное отключение водоснабжения в Углегорске и Ольховке. Временные ограничения введены с 04:00 20 августа и продлятся до устранения порыва", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах организован подвоз воды по графику. "В настоящее время на месте работает две единицы техники и бригада из трех человек", - добавили в пресс-службе министерства.

Углегорск расположен в 300 км от Южно-Сахалинска, численность населения - 8,4 тыс. человек. Ольховка - село в Углегорском муниципальном районе, в 3 км от районного центра. Численность населения около 330 человек.