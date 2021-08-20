"Известия": доступ к инфраструктуре взломанной компании можно купить за $5,4 тыс.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость доступа к внутренним сетям взломанной организации на хакерских биржах составляет в настоящее время $5,4 тыс. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов по информационной безопасности из израильской компании Kela.

Эксперты проанализировали 1 тыс. опубликованных с июля 2020 года по июнь 2021 года объявлений о продаже аккаунтов, открывающих доступ к инфраструктурам организаций, либо программ, позволяющих использовать их уязвимости. Средняя цена лота составила около $5,4 тыс., медианная - $1 тыс.

Цены на доступ, а также номинал выкупа, который запрашивают хакеры, зависят от выручки взломанной компании, отмечается в исследовании. Доступ к сетям небольших фирм оценивается в сумму от $100 до $200, дороже всего продается доступ к неназванной австралийской компании с годовым доходом в $500 млн, который можно приобрести за 12 биткойнов (примерно $562 тыс.).

Чаще всего продаются доступы к компаниям из США (27,9% от всего количества объявлений), на втором месте Франция (6,1%), третью и четвертую строчки заняли Великобритания и Австралия (по 4%). Следом идут Канада (3,8%), Италия (3,5%), Бразилия (3,2%), Испания и Германия (по 2,3%) и ОАЭ (2%).