Пожар в магазине-складе в Новосибирской области ликвидировали

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Пожар в здании магазина-склада в городе Куйбышеве Новосибирской области потушен. Пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.

"20.08.2021 в 04:18 местного времени (0:18 мск) ликвидированы последствия пожара. В результате пожара огнем повреждена кровля", - говорится в сообщении.

Возгорание кровли магазина в Куйбышеве началось в 12:42 мск в четверг, для тушения были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожар был локализован на площади 900 кв. метров.