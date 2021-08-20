{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в магазине-складе в Новосибирской области ликвидировали

Никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Пожар в здании магазина-склада в городе Куйбышеве Новосибирской области потушен. Пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.

"20.08.2021 в 04:18 местного времени (0:18 мск) ликвидированы последствия пожара. В результате пожара огнем повреждена кровля", - говорится в сообщении.

Возгорание кровли магазина в Куйбышеве началось в 12:42 мск в четверг, для тушения были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожар был локализован на площади 900 кв. метров.

Теги
РоссияНовосибирская область
Муниципальный режим ЧС ввели в поселке Славянка в Приморье из-за размытого моста
Проезд по мосту закрыли
Читать полностью