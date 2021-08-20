В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали девять человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Водитель и восемь пассажиров, в том числе две детей, микроавтобуса Toyota Hiace пострадали при опрокидывании машины в кювет на улице Чапаева во Владивостоке, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД.

"По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Гражданской, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Стаж вождения водителя - 31 год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали. Состояние опьянения не установлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель, а также восемь пассажиров, включая детей 9 и 15 лет. По данным полиции, авария произошла в темное время суток на участке с исправным освещением, на сухом асфальтобетонном дорожном покрытии.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью").