Гражданина Белоруссии приговорили к исправительным работам за дебош в самолете

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Магаданской области признал виновным гражданина Белоруссии, устроившего дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Магадан, и назначил ему наказание в виде исправительных работ на 13 месяцев. Об этом в пятницу сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Магаданский городской суд Магаданской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Республики Беларусь. <…> В марте 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Магадан, выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа и пассажиров, бегал по салону, препятствуя работе бортпроводников, опрокинул тележку с прохладительными напитками", - говорится в сообщении.

После прибытия в аэропорт назначения иностранного гражданина задержали сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". Обвиняемый признал вину в полном объеме. Его приговорили к одному году и одному месяцу исправительных работ.

"В срок отбывания наказания осужденному зачтено время содержания под стражей в период с 27 марта 2021 года по 12 августа 2021 года, из расчета один день под стражей за три дня исправительных работ. В связи с отбытием наказания он был освобожден в зале суда", - уточняется в сообщении.