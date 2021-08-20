В Хабаровске 10 человек обвинили в организации азартных игр

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обвинили 10 человек в организации азартных игр в Хабаровске, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"<...> в мае 2020 года трое жителей Хабаровска решили заняться деятельностью по проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, зная, что по законодательству Российской Федерации данная деятельность разрешена лишь в специальных игорных зонах на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и Калининградской области. Мужчины приобрели 84 единицы игрового оборудования, приискали два помещения на улицах Юности и Малиновского в Хабаровске и привлекли к участию в организованной преступной группе восьми человек", - говорится в сообщении.

Двух организаторов и восьмерых участников преступной группы обвинили по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой").

Свою деятельность злоумышленники осуществляли в условиях конспирации - их переговоры носили тайный характер, посещать заведения игроки могли лишь по усмотрению участников преступной группы. Клиентов заведений встречали администраторы, которые получали от них деньги и давали им доступ к игровому оборудованию. Работу игровых залов пресекли сотрудники полиции. Дело в отношении еще одного организатора преступной группы рассматривается судом.