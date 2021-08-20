Лесничие в Приморье привлекли к ответственности две группы браконьеров кедрового ореха

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники Приморского лесничества пресекли деятельность и составили административные протоколы на членов двух групп браконьеров, незаконно добывавших кедровый орех до открытия сезона, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Поступило обращение от местных жителей с информацией о том, что в районе села Орехово происходит незаконная заготовка кедрового ореха с применением запрещенных приспособлений. Наши специалисты оперативно организовали проверку, в результате которой информация подтвердилась, на нарушителей составлены два протокола. Кроме того, в том же районе вскоре обнаружили еще одну группу из восьми человек, в числе которых - два иностранца и шесть российских граждан, зарегистрированных не в Приморье. При них было несколько мешков зеленой шишки", - сообщает пресс-служба со ссылкой на специалистов регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Нарушителям теперь предстоит выплатить штраф и компенсировать нанесенный ущерб. На время сезона сбора шишки для легальных сборщиков региональное министерство промышленности и торговли планирует организовать пункты скупки.

В Приморском крае граждане могут заготавливать кедровый орех для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, запрещено при сборе орехов вырубать деревья и кустарники, а также применять инструменты, механизмы и устройства, которые могут повредить лесные насаждения.

В 2018 году Законодательное собрание Приморья приняло поправки в краевой закон, ограничивающие период сбора кедровых шишек. Существовавшая до этого практика неограниченной заготовки приносила ущерб не только животным, которые лишались своей естественной кормовой базы, но и самим лесам. В 2017 году из-за массового выхода сборщиков шишек в тайгу и неосторожного обращения с огнем северные районы Приморского края охватило множество лесных пожаров.