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Муниципальный режим ЧС ввели в поселке Славянка в Приморье из-за размытого моста

Проезд по мосту закрыли

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Власти городского поселения Славянка в Приморье ввели режим ЧС муниципального уровня из-за подмытых опор моста, ведущего в микрорайон Рыбак, сообщило в пятницу региональное министерство ГО и ЧС.

"17 августа произошло разрушение несущих конструкций моста. В результате мостовое сооружение стало опасным для передвижения по нему транспортных средств. В настоящий момент проезд закрыт. На территории городского поселения введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.

На месте ведутся восстановительные работы и обустройство временного проезда. Дорожные службы возводят насыпь протяженность 50 м, она пройдет параллельно мосту. Ход аварийно-восстановительных работ находится на контроле у губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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