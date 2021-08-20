Паводок подтопил в ЕАО 68 жилых домов и более двух тысяч приусадебных и дачных участков

ТАСС, 20 августа. Паводок подтопил в 19 населенных пунктах Еврейской автономной области (ЕАО) 68 жилых домов, более двух тысяч дачных и приусадебных участков и 38 участков автомобильных дорог. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Число подтопленных домов в регионе продолжает расти. В трех районах области в зоне затопления оказались 68 жилых домов, в которых проживают 180 человек, в том числе 36 детей. Ситуация в Смидовичском районе остается сложной: во Владимировке подтоплены 40 домов, в Приамурском - 19, в Осиновке - три жилых дома. В Пашково вода зашла в четыре дома, в Пузино - в два. Также водой охвачены 478 приусадебных участков и 1790 дач в поселках имени Тельмана, Владимировке, Приамурском и Осиновке", - говорится в сообщении.

В зоне подтопления находится три объекта социальной инфраструктуры в селе Ленинском: детско-юношеская спортивная школа, а также подвальные помещения сельскохозяйственного техникума и центральной районной больницы. Из домов эвакуирован 21 житель, в том числе шесть детей. Развернуто два пункта временного размещения вместимостью 150 человек, в них размещены девять взрослых и один ребенок. В готовности к развертыванию находятся еще девять пунктов временного размещения, в которых смогут пребывать до 400 человек.

Ущерб сельхозпроизводителям нанесен в пяти муниципальных районах области, подтоплено 15 441 га земли в 76 хозяйствах. Оценочная сумма причиненного паводком ущерба 718,9 млн рублей. Окончательная сумма ущерба будет представлена после освобождения подтопленных территорий от паводковых вод, проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС, а также по завершению работы комиссий.

Снижение уровня воды

Уровень воды в реке Амур незначительно снижается почти во всех районах ЕАО. В пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС сообщили, что во всех муниципалитетах области уровень воды все еще находится выше отметки "опасное явление".

Защищать населенные пункты от паводка помогают военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), сообщила в пятницу пресс-служба округа. Более 500 военнослужащих и около 20 единиц техники мотострелкового соединения округа помогают укреплять насыпные дамбы в районе села Ленинское. Они насыпают мешки песчано-глиняной смесью и укладывают их в тело дамбы, чтобы укрепить ее и не допустить прорыва паводковыми водами.

"В настоящее время военнослужащими уже укреплено более шести километров дамбы. При этом засыпано и уложено более 120 тысяч мешков с песчано-глиняной смесью. Выполнение военнослужащими ВВО противопаводковых мероприятий в районе села Ленинское будет продолжаться до наступления благоприятной гидрологической обстановки", - сообщила пресс-служба.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков. Ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.