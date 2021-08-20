Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне "Иланская" - "Иланка" Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД), пострадавших нет, сообщила пресс-служба КрасЖД.

"На перегоне Иланская - Иланка двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Иланская - Уяр произошел сход одного вагона грузового поезда. В результате происшествия габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - сообщили в пресс-службе.

На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Пропуск осуществляется по второму пути. Для устранения последствий к месту направлен восстановительный поезд со станции "Иланская".