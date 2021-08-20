{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Красноярском крае

Никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне "Иланская" - "Иланка" Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД), пострадавших нет, сообщила пресс-служба КрасЖД.

"На перегоне Иланская - Иланка двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Иланская - Уяр произошел сход одного вагона грузового поезда. В результате происшествия габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - сообщили в пресс-службе.

На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Пропуск осуществляется по второму пути. Для устранения последствий к месту направлен восстановительный поезд со станции "Иланская".

Теги
РоссияКрасноярский край
Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Барнауле женщина умерла в больнице
В квартире пятиэтажного дома по улице Молодежной 28 июля произошел взрыв газа
Читать полностью