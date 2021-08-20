В Иркутске осудили двух участников банды, которая похищала людей

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к лишению свободы двоих участников банды, которая занималась похищением людей. От ее действий пострадали восемь человек, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по региону.

"В Иркутске осуждены члены банды, от действий которой пострадали восемь человек. <…> Решением Иркутского областного суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима на сроки восемь лет и три месяца, а также семь лет и шесть месяцев. В настоящее время в судебном производстве рассматриваются материалы уголовного дела в отношении остальных членов банды, включая лидера", - говорится в сообщении.

Преступное сообщество состояло из восьми человек, в их числе была девушка. Участники банды совершил ряд преступлений с января по июнь 2019 года. На автомобилях они подъезжали к месту предполагаемого нападения и похищали людей. Затем вывозили в безлюдные места, избивали, угрожали оружием и требовали деньги, автомобили или другое имущество. В нескольких эпизодах злоумышленники представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов.

Деятельность банды была пресечена сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Иркутской области. По данным прокуратуры региона, общая сумма ущерба, который преступники причинили гражданам, составила свыше 1,4 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба управления СК России по Иркутской области, осужденные признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Создание банды, руководство и участие в ней"), ч.3 ст.222 УК РФ ("Незаконная перевозка и хранение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой"), ч.1 ст.223 УК РФ ("Незаконное изготовление огнестрельного оружия").