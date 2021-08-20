В Иркутске возбудили дело о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который изготавливал и продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса, пройденной вакцинации и противопоказаниях к ней. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресекли деятельность мужчины, за деньги предлагавшего изготовить поддельные бумаги об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, якобы пройденном вакцинировании или противопоказаниях к нему. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - говорится в сообщении.

Безработный 27-летний житель Иркутска был задержан, когда пытался передать покупателю готовые документы. В ходе обысков по месту проживания и в автомобиле подозреваемого изъяли справки и другие медицинские документы с признаками подделки. Полицейские устанавливают все эпизоды преступной деятельности.