Авиацию и поезда привлекли для тушения пожара в мордовском заповеднике рядом с Саровом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Авиацию и два пожарных поезда привлекли для тушения пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей Сарова Нижегородской области, сообщает в пятницу пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, расположенного в городе.

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"Подключена авиация: ИЛ-76 Росгвардии и вертолет МИ-8. От МЧС направлена дополнительная группировка в составе 32 человек и 22 единиц техники. Прибывает подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области. Поезд из Сарова не выехал в Москву. Прорабатываются пути решения данного вопроса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне несколько очагов возгорания было обнаружено в периметре города. Основные работы развернули в районе 3-го завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. "К бригадам Специального управления федеральной противопожарной службы №4 МЧС России (г. Саров) идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что девятнадцать человек покинули дачи в населенном пункте Стеклянный Нижегородской области из-за угрозы распространения огня с территории заповедника в Мордовии. Также из-за пожара в Сарове был вновь введен режим ЧС, который уже действовал в ЗАТО из-за пожара с 7 по 13 августа.

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га.