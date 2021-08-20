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В лагере в Петербурге по подозрению в развращении подростков задержали тренера

Родители одной из воспитанниц рассказали, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера пока девочки спали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Тренера детского лагеря в Курортном районе Санкт-Петербурга задержали по подозрению в развращении воспитанниц, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По обращению родителей детей мужчина задержан, работает в лагере, преподает спортивные дисциплины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на задержанного написали заявление родители одной из девочек-подростков, которые сообщили, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух воспитанниц. По словам родителей, тренер совершил эти действия, пока подростки спали.

Официальным подтверждением информации ТАСС пока не располагает.

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