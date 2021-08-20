Правоохранительные органы возбудили дело в отношении тюменца за призывы к экстремизму

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили дело в отношении 34-летнего тюменца за призыв в соцсетях к экстремизму, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Являясь активным приверженцем экстремистских взглядов, 34-летний житель Тюмени разместил на своих страницах в открытой группе "Типичная Тюмень" соцсети "ВКонтакте" и новостной ленте kurgan45 приложения Instagram высказывания, призывающие к осуществлению насильственных действий в отношении всех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудников ОМОНа, судебных приставов, то есть публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Курганской области, следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.