Около 150 добровольцев присоединились к тушению пожара в Марий Эл

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 150 волонтеров принимают участие в тушение пожара на территории Медведевского района в Марий Эл, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"[Глава республики Марий Эл] Александр Евстифеев пообщался с добровольцами, прибывшими на тушение пожара. Сегодня в 7 утра из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев", - сообщили в пресс-службе.

Ожидается отправка второй группы волонтеров, количество участников уточняется. Всех добровольцев проинструктировали, предприняли все меры для обеспечения их безопасности. Жители города и республики также звонят на горячие линии и предлагают содействие в тушении пожара, добавили в сообщении.

Согласно предварительной информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, площадь пожара составляет 120 га. Уточняется, что из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый бор и находится на расстоянии трех км от него. Из-за пожара эвакуировали местных жителей и гостей санатория "Сосновый бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом бору подошел к поселку Студенка.